Mais de 30 veículos saqueados durante a madrugada em Cascais

Hoje às 18:35 Facebook

Twitter

Partilhar

Mais de 30 veículos estacionados foram assaltados, esta sexta-feira de madrugada, em diferentes bairros do concelho de Cascais, embora fonte oficial da PSP apenas tenha confirmado três queixas.

Cascais, Estoril e São Domingos de Rana foram as localidades que registaram a maioria dos furtos, que se terão registado entre as 3 e as 6 horas da manhã, revela o jornal digital "Cascais24". Segundo a mesma publicação, a GNR de Alcabideche, cuja área de atuação também foi alvo de assaltos, terá detetado e perseguido, ao fim da manhã, perto da Malveira da Serra, um veículo no qual poderiam seguir suspeitos dos assaltos, mas sem sucesso.

Em Cascais, a maioria dos assaltos foi praticada a veículos estacionados nos bairros do Rosário, Guia e Assunção. Para arrombarem os veículos, os ladrões quebraram vidros laterais e traseiros. Em muitos casos, os indivíduos terão furtados documentos e cartões de crédito, que os titulares receiam vir a ser utilizados fraudulentamente na aquisição de bens e serviços.

Ainda segundo o "Cascais24", a vaga de assaltos noturnos surgiu depois de, ao final da tarde de quinta-feura, agentes da Esquadra de Investigação Criminal da PSP de Cascais terem intercetado e detido três suspeitos, oriundos da margem Sul, presumivelmente autores de mais de duas dezenas de furtos de baterias de veículos na região.