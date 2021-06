Mais de 31 mil portugueses têm liberdade controlada

Roberto Bessa Moreira Hoje às 21:00 Facebook

Muitos estão com pena de prisão suspensa, outros cumprem serviço comunitário ou estão em tratamento.

Em janeiro de 2020, havia mais de 31 mil pessoas com a liberdade condicionada, em Portugal. A maioria contava com a suspensão de uma pena de prisão e mais de três mil estavam sob controlo da justiça, após terem saído da cadeia. A ofensa à integridade física era o principal crime a justificar a aplicação de medidas alternativas à prisão.

Os números foram revelados, esta terça-feira, pelo Conselho da Europa, através do Relatório Anual de Estatísticas Penais e mostram que 31125 pessoas permaneciam com os movimentos controlados. Mais de 7200 delas não foram, tão pouco, a julgamento, por lhes ter sido aplicada, ao longo do ano de 2019, a suspensão provisória de processo.