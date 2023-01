Mais de 50 alunos de Vagos envolvidos em confrontos

Estudantes da Escola Agrícola foram assistidos devido a ataques de pânico resultantes de ameaças e insultos.

Mais de meia centena de alunos envolveu-se, anteontem à noite, em discussões e confrontos na Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Vagos (EPADRV), obrigando a intervenção policial. Não houve feridos, mas a direção da escola suspendeu as aulas durante o dia de ontem para acalmar os ânimos e esclarecer a situação.

Fonte oficial da GNR confirmou que foram chamados às instalações da escola, na Gafanha da Boa Hora, cerca das 20 horas, devido a "confrontos" que envolveram "50 a 60 alunos" no "interior e envolvência" do estabelecimento, numa altura em que já teriam terminado as aulas. Vários foram identificados, mas nenhum detido.