Mais de 700 quilos de peixe podre apreendidos em Ílhavo

A Unidade de Controlo Costeiro da GNR identificou uma vendedora no mercado da Costa Nova, em Ílhavo, distrito de Aveiro, que tinha à venda pescado "com sinais visíveis de putrefação", tendo sido apreendidos 715 quilos de pescado.

Em comunicado, a GNR esclarece que a mulher, de 42 anos, foi identificada pela prática do crime contra a genuinidade, qualidade ou composição de géneros alimentícios, durante uma ação que decorreu no passado sábado.

"No âmbito de uma denúncia relativa à venda de pescado impróprio para consumo no mercado daquela localidade, os militares deslocaram-se ao local tendo verificado a existência de pescado com sinais visíveis de putrefação e junto com produtos hortícolas em decomposição, numa banca para venda ao público", refere a mesma nota.

No decorrer da fiscalização, ainda segundo a GNR, foi possível apurar que a comerciante não dispunha de qualquer identificação de informação ao consumidor, nem qualquer documento que garantisse a rastreabilidade do pescado, e que ainda detinha pescado numa viatura, e numa câmara de refrigeração, nas mesmas circunstâncias.

Após inspeção higiossanitária efetuada pela Veterinária Municipal, o pescado foi dado como impróprio para consumo humano e os factos foram remetidos ao Tribunal de Aveiro.