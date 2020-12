Mais de 800 quilos de haxixe apreendidos com a colaboração da GNR

RP Hoje às 11:16 Facebook

A Unidade de Controlo Costeiro da GNR participou numa operação da Guardia Civil espanhola que permitiu apreender mais de 800 quilos de haxixe e deter 10 pessoas perto da Isla Cristina, no sul de Espanha.

No âmbito da operação, e em apoio às autoridades espanholas, os militares do Subdestacamento de Controlo Costeiro de Vila Real de Santo António realizaram uma ação de vigilância que visava o controlo da fronteira marítima, nomeadamente a monitorização de embarcações suspeitas que se aproximavam do Sul de Espanha durante a noite de terça-feira.

Além de Equipas de Vigilância, foi ainda acionado o Sistema Integrado de Vigilância, Comando e Controlo (SIVICC) e uma Equipa de Patrulhamento e Interceção Marítima da GNR, a fim auxiliar a interceção das embarcações suspeitas, que carregavam fardos de haxixe.

No seguimento das diligências policiais, a Guardia Civil deteve 10 pessoas, apreendeu três embarcações e três veículos e mais de 800 quilos de haxixe