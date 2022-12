Mais de meio milhar de artigos contrafeitos apreendidos na feira de Arcos de Valdevez

O Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo anunciou a apreensão de mais de meio milhar de artigos contrafeitos na feira de Arcos de Valdevez, com valor estimado de 3500 euros.

A apreensão foi feita no âmbito de uma ação de fiscalização, na quarta-feira, que visou "o combate à contrafação, ao uso ilegal de marca e à venda de artigos contrafeitos", na feira quinzenal de Arcos de Valdevez.

Após fiscalização de diversas bancadas, a GNR detetou que se encontravam à venda "artigos contrafeitos de diversas marcas, nomeadamente de roupa, calçado e acessórios de moda".

"No decorrer da ação foram apreendidos 578 artigos, tendo sido elaborados sete autos por venda de artigos contrafeitos" e "foram identificadas cinco pessoas com idades compreendidas entre os 45 anos e os 62 anos", informa a GNR em comunicado, esta quinta-feira, racrescentando que os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Arcos de Valdevez.

A ação de contou com o reforço de militares do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Arcos de Valdevez e do Destacamento de Intervenção (DI) de Viana do Castelo.