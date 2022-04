Mais de mil artigos contrafeitos apreendidos na feira de Mirandela

Vários agentes da PSP de Mirandela com o apoio da ASAE - Autoridade de Segurança Alimentar e Económica - realizaram, esta quinta-feira de manhã, na feira semanal, uma operação de fiscalização visando o combate a ilícitos previstos e punidos pelo Código de Propriedade Industrial.

Da operação policial "resultou a apreensão de 1020 artigos de vestuário, marroquinaria e calçado, que indiciam ser contrafeitos, no valor aproximado de 21.400 euros, sendo identificados quatro suspeitos com idades entre os 30 e 40 anos, pela prática de sete crimes de contrafação, imitação e uso ilegal de marca", revelou o Comando Distrital de Bragança da PSP.

Esta operação realizou-se no âmbito da semana anti-contrafação da European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats (EMPACT), da qual a PSP faz parte, e que definiu como uma das suas prioridades para o ciclo 2022-2025 o combate aos crimes associados à propriedade industrial, em particular o crime organizado.