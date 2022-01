Mais de vinte mortos e 1200 detidos na operação "Natal e Ano Novo"

JN/Agências Hoje às 08:01 Facebook

Mais de 1200 pessoas foram detidas pela GNR durante a operação "Natal e Ano Novo 2021", que terminou no domingo e que registou mais de 4300 acidentes, que provocaram 21 mortos nas estradas.

Segundo o balanço da GNR, foram registados 4365 acidentes, 21 vítimas mortais, 80 feridos graves e 1182 feridos leves.

Durante a operação "Natal e Ano Novo 2021", que terminou no domingo, a GNR deteve 1213 pessoas, a maioria (669) por condução sob o efeito do álcool, 322 por condução sem carta, 77 por tráfico de droga, 42 por posse ilegal de armas e 31 por furto e roubo.

Entre os dias 13 de dezembro e 02 de janeiro, a GNR fiscalizou 118.547 condutores e controlou 386.703 veículos, tendo aplicado 30.240 contraordenações rodoviárias.

Destas contraordenações, a GNR destaca 1292 por condução sob a influência do álcool, 8677 por excesso de velocidade, 1992 por falta de inspeção periódica e 991 pela incorreta ou não utilização do cinto de segurança ou de sistemas de retenção. Houve ainda 799 contraordenações por utilização indevida do telemóvel durante a condução e 739 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

No âmbito da legislação covid-19, a GNR promoveu 7.030 ações de fiscalização aleatória (652 na fronteira terrestre), das quais resultaram 41.095 veículos fiscalizados e 18 contraordenações.