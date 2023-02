Mais uma pessoa detida por morte à facada em garagem de Alverca

A PSP deteve mais uma pessoa pela morte à facada, no sábado à tarde, de um homem de cerca de 40 anos, na garagem de um prédio, em Alverca, concelho de Vila Franca de Xira.

Os suspeitos são apresentados na segunda-feira a tribunal, para eventual aplicação de medidas de coação.

No sábado, fonte oficial do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP tinha confirmado a detenção de apenas um homem, com a mesma idade da vítima, pelo homicídio. Já este domingo, o JN apurou que, posteriormente, foi detida uma segunda pessoa, desconhecendo-se qual a relação entre os dois suspeitos.

Igualmente por esclarecer estão as circunstâncias do crime.

De acordo com informações recolhidas no sábado pelo JN no local, a agressão fatal terá ocorrido pouco depois de a vítima ter entrado no parqueamento subterrâneo do prédio onde a ex-companheira reside com os filhos menores de ambos, em Alverca.

O homem teria saído de casa cerca de duas semanas antes e a mulher estaria na garagem quando tudo aconteceu.

Por se tratar de um homicídio com arma branca, a investigação transitou para a Polícia Judiciária (PJ). O local do crime foi examinado, ainda no sábado e durante várias horas, por peritos deste órgão de investigação criminal.

O homicídio apanhou de surpresa os vizinhos, que, anteriormente, se tinham apercebido de discussões entre o ex-casal.