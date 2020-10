Major da GNR vai para a prisão por tortura

Rogério Matos Hoje às 09:16 Facebook

Um major da GNR vai ter de passar quatro anos e seis meses na cadeia por ter torturado quatro suspeitos de crimes de furto.

O caso aconteceu há nove anos e, agora, o Tribunal da Relação de Évora recusou censurar a situação apenas com uma pena suspensa de prisão. Pela primeira vez, um polícia ficará atrás das grades por tortura.

Carlos Botas era comandante do Destacamento de Santiago do Cacém da GNR. O caso aconteceu na madrugada de 22 de junho de 2011, na Comporta (Grândola). Quatro indivíduos, com idades entre 21 e 28 anos e com passado por crimes violentos, tinham furtado carros e máquinas de tabaco em Santiago do Cacém e Vila Nova de Santo André e foram capturados pelos militares da GNR.