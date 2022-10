Mala no porão de avião que chegou a Lisboa tinha 44 quilos de cocaína

JN/Agências Hoje às 09:38 Facebook

A alfândega do aeroporto de Lisboa apreendeu 44 quilogramas de cocaína dentro de uma mala sem identificação, transportada no porão do avião, em voo proveniente de São Paulo, Brasil, informou a Autoridade Tributária e Aduaneira.

Segundo um aviso publicado no Portal das Finanças, o produto estupefaciente encontrava-se embalado em blocos nos quais estavam apostos vários logótipos de marcas conhecidas, dentro de uma mala sem identificação, nem qualquer outra mercadoria que a dissimulasse.

A cocaína apreendida foi entregue à Polícia Judiciária, órgão de Polícia competente para a investigação criminal do tráfico de estupefacientes de acordo com a legislação em vigor.