Malas com 30 quilos de cocaína retiradas do aeroporto de Lisboa sem fiscalização

Dois funcionários de uma empresa de handling do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, estiveram ao serviço de traficantes de droga, durante vários anos. Os dois homens recolhiam malas, carregadas com cerca de 30 quilos de cocaína, do porão dos aviões que aterravam na capital portuguesa e, já no exterior do aeroporto, entregavam a bagagem a elementos da organização criminosa.

Ambos foram detidos, nesta segunda-feira, pela Polícia Judiciária (PJ), numa operação batizada de "Madrugadas Brancas". Detido foi também um polícia municipal, que desempenhava as funções de segurança e ainda de transportador das malas de droga. No final do primeiro interrogatório judicial, os três homens foram libertados com a obrigação de se apresentarem na esquadra da PSP.

Funcionários despedidos