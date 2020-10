Máquina de tabaco furtada de padaria em Paredes

Mónica Ferreira Hoje às 17:14 Facebook

Dois indivíduos encapuzados assaltaram o Pão Quente Delícia, em Cete, Paredes, na madrugada desta quarta-feira. Levaram a máquina de tabaco e foram captados pelo sistema de videovigilância.

Os ladrões arrombaram a porta da entrada e, em pouco mais de dois minutos, arrancaram a máquina da parede e colocaram-se em fuga, num carro de cor escura. "Dois vizinhos ouviram o carro a arrancar a alta velocidade, mas ninguém se apercebeu do assalto", contou ao JN Manuel Teles, proprietário do estabelecimento, que fica situado no rés-do-chão de um prédio habitacional e à margem da estrada.

Este foi o quinto assalto ocorrido no estabelecimento em oito anos. "O último assalto aconteceu vai fazer um ano no mês que vem. Nessa altura levaram a máquina de tabaco, bebidas e até uns trocos que tinha aqui", explicou o proprietário, desiludido por andarem "a destruir o trabalho de uma vida". "Estas coisas deixam-nos sem vontade de seguir em frente", lamentou.

O Núcleo de Investigação Criminal da GNR esteve no local a procurar indícios que possam identificar os assaltantes e a visualizar as imagens captadas pelo sistema de videovigilância do estabelecimento.