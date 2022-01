Máquinas de tabaco furtadas recuperadas após perseguição

Alexandre Panda Hoje às 17:23 Facebook

Twitter

Partilhar

A PSP recuperou duas máquinas de tabaco furtadas momentos antes da zona oriental de Lisboa, após uma perseguição de cinco quilómetros que terminou em Camarate. As máquinas estavam numa viatura furtada. Dois suspeitos conseguiram fugir.

Foi na madrugada do passado dia 17 de janeiro, que os elementos da PSP receberam uma comunicação a informar de dois assaltos a estabelecimentos. Munidos de informações sobre a viatura, os polícias, auxiliados por carros patrulha e equipas de intervenção rápida, procuraram localizar o carro e proceder à sua abordagem.

"Esta iniciativa viria a ter sucesso poucos momentos depois, tendo a viatura sido localizada a circular no IC2, sentido Póvoa - Lisboa", adianta a PSP, esta segunda-feira.

Após uma perseguição de cerca de cinco quilómetros, a viatura viria a ser recuperada numa zona de vegetação rasteira em Unhos, Camarate. Beneficiando da pouca visibilidade no local e das várias manobras de evasão, os suspeitos acabaram por fugir para zona incerta.

No local, a PSP apurou que a viatura tinha sido furtada horas antes, e que no seu interior se encontravam as duas máquinas de tabaco furtadas dos estabelecimentos.