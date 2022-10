Marcas de sapatilha e marreta livram gangue de 45 assaltos

Quatro arguidos a quem foi imputada mais de meia centena de assaltos a postos de abastecimento de combustíveis e supermercados no Norte do país vão responder por apenas oito roubos ou furtos porque os vestígios que os ligavam aos ataques, encontrados nos locais dos crimes - como marcas de solas de sapatilhas ou de uma marreta usada para arrombar um cofre -, não foram considerados de "elevada solidez". Ainda assim, os elementos do grupo, atualmente em prisão preventiva, arriscam pesadas penas de prisão, por serem todos reincidentes.

A acusação do Ministério Público (MP) do Porto, a que o JN teve acesso, relata os 45 assaltos na rubrica de arquivamentos. Em quase todos os casos admite que até existem indícios suficientes para considerar os arguidos suspeitos, mas não mais do que isso.

Em vários locais, onde foram subtraídos cofres, dinheiro e tabaco, havia marca de sola que peritos forenses concluíram ter sido "provavelmente produzida por um par de sapatilhas apreendidas na busca à residência" de um dos arguidos. Também "marcas de ferramenta produzidas numa prateleira de madeira e na fechadura de um cofre recolhidos em sede de inspeção judiciária foram provavelmente produzidas pela marreta apreendida".