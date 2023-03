Marcelo condena "ato criminoso" no centro de Lisboa e aponta para "ato isolado"

JN/Agências Hoje às 13:20 Facebook

O presidente da República apresentou os pêsames à comunidade ismaelita, "pelo ato criminoso" cometido esta terça-feira de manhã no Centro Ismaili de Lisboa, reiterando a convicção de que se trata de um "ato isolado". Marcelo Rebelo de Sousa apresentou ao Representante do Imamat Ismaili em Lisboa, Nazim Ahmad, sinceros pêsames pelo ato criminoso ocorrido esta manhã no Centro Ismaili de Lisboa, solicitando que os transmitisse também ao Príncipe Aga Khan e às famílias das vítimas.

Numa mensagem partilhada na página da presidência, Marcelo Rebelo de Sousa, garante que está a acompanhar em permanência a situação, em contacto com o Governo e destaca que "as primeiras indicações apontam para um ato isolado".

