O Ministério Público acusou Marco "Orelhas", o filho Renato e seis outros arguidos da morte de Igor Silva. O crime ocorreu na madrugada de 8 de maio de 2022, nas imediações do Estádio do Dragão, durante os festejos da conquista do título de campeão nacional.

Igor Silva, com 26 anos, morreu após ser esfaqueado junto ao estádio.