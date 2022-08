Marido de ama abusa de irmãs forçadas a ver pornografia

Indivíduo de 70 anos aproveitava momentos em que mulher saía de casa para fazer compras. Foi detido pela PJ de Lisboa após denúncia.

O marido de uma ama a quem tinham sido confiadas duas irmãs, de sete e nove anos, foi detido pela Polícia Judiciária de Lisboa, por abuso sexual de menores. O homem, de 70 anos, agricultor reformado, residente na malha urbana de Sintra, é suspeito de ter forçado as menores a verem filmes com conteúdos pornográficos, enquanto as molestava. Já está em prisão preventiva.

Segundo apurou o JN, as duas irmãs são oriundas de uma família que é vizinha da ama e do marido suspeito. Numa relação de total confiança com a mulher, os pais decidiram deixar as filhas ao cuidado da ama, durante o dia, enquanto iam trabalhar.