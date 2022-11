Marido e mulher agrediam e abusavam de casal de deficientes em Lousada

AP Hoje às 15:42 Facebook

A Polícia Judiciária do Porto deteve, em Lousada, um casal, com 53 e 58 anos, suspeito de abusar sexualmente de dois familiares deficientes que também seriam vítima de violência doméstica. Os detidos eram os cuidadores das vítimas.

Em causa estão crimes de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência, maus tratos e violência doméstica que as duas vítimas, um homem, de 75 anos e uma mulher de 55, iam sofrendo há pelo menos um ano, em Lousada. Ambos padecem de uma deficiência mental profunda.

"No ano em curso, foi efetuada uma denúncia anónima aos serviços sociais do município em causa, na qual era levantada a suspeita de que o referido casal de deficientes estaria a ser alvo de maus tratos e negligência nos cuidados prestados pelos cuidadores, assim como o elemento feminino a ser vítima de abusos sexuais pelo elemento masculino do casal cuidador", explica a PJ do Porto.

Logo após ter recebido a denúncia, a PJ procurou aferir da veracidade das suspeitas e confirmou que o casal era mesmo vítima de abusos e maus-tratos.

"Sublinha-se a estreita articulação com o Ministério Público e o apoio prestado pelos serviços assistenciais e médico-legais locais, relevante em todo o processo de apuramento dos factos", adianta ainda a PJ, que vai este sábado levar os arguidos ao Tribunal de Penafiel para serem ouvidos em primeiro interrogatório judicial.