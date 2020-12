Marido que tentou matar mulher com machado fica em preventiva

Alexandre Panda Hoje às 20:44 Facebook

O homem de 54 anos que tentou matar a mulher com um golpe de machado na cabeça, no passado domingo, na casa da família, em Arouca, foi colocado em prisão preventiva pelo Tribunal de Santa Maria da Feira.

Recorde-se que o calceteiro de profissão e a mulher, empregada de um condomínio, ambos emigrados em França, já estariam há vários meses em processo de separação. As disputas seriam frequentes por causa de vários problemas conjugais e haveria episódios de violência. Há poucos dias, chegaram de França para passar a quadra natalícia, com os filhos que vivem em Portugal.

No domingo, a meio da tarde, durante mais uma disputa, o homem agarrou um machado e golpeou a mulher na cabeça. Saiu depois de casa para entrar no automóvel, com o objetivo de se entregar na GNR de Arouca, mas, a apenas 1500 metros de casa, despistou-se. Acabou por telefonar do local do acidente para a GNR a confessar o crime. E esperou no local pela chegada de uma patrulha.

Entretanto, um filho do casal e uma vizinha aperceberam-se do crime. Foram acionadas equipas de socorro dos bombeiros de Arouca e do INEM. A vítima foi levada para o Hospital Santos Silva em Vila Nova de Gaia, onde, esta terça-feira à tarde, permanecia internada em estado grave.

O indivíduo foi detido pelos inspetores da PJ e levado ao primeiro interrogatório judicial, na Feira. Foi levado para a cadeia de Custóias.