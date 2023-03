Marinha apreende lancha rápida que tinha sido furtada em Portimão

Reis Pinto Hoje às 12:29 Facebook

Twitter

Partilhar

A Autoridade Marítima Nacional, a Marinha Portuguesa e a Força Aérea apreenderam, esta sexta-feira de madrugada, uma embarcação de alta velocidade, com 67 jerricãs de combustível no seu interior, que havia sido furtada em Portimão. Foram detidos quatro homens, com idades entre 30 e 40 anos, por suspeita de tráfico de estupefacientes.

A ação da Marinha decorreu por volta das 3.30 horas, quando foram monitorizados movimentos suspeitos de uma embarcação de alta velocidade, que se encontrava em águas internacionais, a Sul do território continental, suspeitando-se que estaria a ser utilizada no narcotráfico.

A lancha foi abordada por uma embarcação da Polícia Marítima e outra da Marinha que era operada por Fuzileiros.

PUB

Verificou-se que se tratava de uma embarcação marítimo-turística que terá sido furtada, no início deste mês, no porto de Portimão. A mesma foi apreendida, tendo também sido detidos os tripulantes que seguiam a bordo, três homens de nacionalidade marroquina e um de dupla nacionalidade (espanhola e marroquina).

A embarcação e os seus tripulantes foram conduzidos para Portimão a fim de se efetuarem as devidas diligências de investigação.