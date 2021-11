Mário Dorminsky e Beatriz Pacheco Pereira absolvidos da acusação de peculato

Óscar Queirós Hoje às 11:12 Facebook

Mário Dorminsky, Beatriz Pacheco Pereira e a irmã, Manuela Pacheco Pereira, foram absolvidos, esta quinta-feira, no Tribunal de São João Novo, no Porto. O casal estava acusado de peculato por apropriação indevida de 2810 euros relativos a passes livre-trânsito para as edições do Fantasporto de 2012 e de 2013.

Os arguidos foram absolvidos porque o Tribunal considerou que não são equiparados a funcionários - o Fantasporto é organizado pela Cooperativa Cinema Novo, fundada pelo casal - embora desse como provados os factos constantes na Acusação.

O casal Mário Dorminsky e Beatriz Pacheco Pereira, os grandes mentores do Fantasporto, havia confessado os factos, assumindo que "foi uma asneirada". "Não há outra forma de dizer isto", havia referido Dorminsky numa das sessões.

Beatriz Pacheco Pereira confirmou a versão do marido, referindo que "houve um erro", acrescentando que o dinheiro serviu de fundo de maneio para despesas correntes durante o festival, nomeadamente, com voluntários do festival.