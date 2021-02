Mário Dorminski e mulher julgados por se terem apropriado de dinheiro

JN Hoje às 11:51 Facebook

Mário Dorminksi, a mulher, Beatriz Pacheco Pereira, e uma irmã, vão ser julgados por peculato. Em causa estão 2.810 euros referentes a livres-trânsito do Festival Internacional de Cinema do Porto - Fantasporto, de que os arguidos se terão apropriado entre novembro de 2011 e dezembro do ano seguinte.

Os livres-trânsito para o festival eram, de acordo com a Acusação, citada pelo jornal "Público", vendidos pela Cooperativa Cinema Novo, não estando sujeitos a controle informático do Instituto do Cinema e do Audiovisual, como acontecia com os bilhetes vendidos para as sessões do festival.

A Acusação diz que o casal pediu a Manuela Pacheco Pereira, tesoureira da cooperativa, que fornecesse para pagamento dos livre-trânsito o NIB do casal e não da Cinema Novo.

O julgamento está marcado para abril, no Tribunal de São João Novo, no Porto.