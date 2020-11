Mata a mãe com mais de 20 facadas por causa de repreensão

Rogério Matos Hoje às 10:05 Facebook

Jovem passava os dias em casa a jogar no computador e a mãe queria que ele saísse com amigos e trabalhasse.

Tereza Paulo, 60 anos, estava sentada no sofá de casa, em Paio Pires, Seixal, quando foi atacada selvaticamente pelo seu filho, Lucas Baltazar, 23 anos, de faca em punho, depois de o repreender, mais uma vez, por passar demasiado tempo a jogar no computador e não trabalhar. Ainda tentou fugir e defender-se, mas sucumbiu a mais de 20 golpes, a maior parte dos quais no pescoço. O filho já foi preso.

O ataque de fúria mortal aconteceu na tarde de segunda-feira, na casa onde moravam, no número 6 da Rua Eusébio Leão. Tereza queria que o filho saísse de casa e arranjasse trabalho ou amigos, e recorrentemente discutiam. As discussões vinham a subir de tom. Tereza resistiu enquanto pôde. Sofreu golpes nos braços e mãos a tentar tirar-lhe a faca. Quis chegar a uma janela, mas foi esfaqueada e conseguiu fugir para a cozinha, mas não passou daí. Lucas degolou a mãe, que acabaria por morrer ali.