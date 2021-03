Mata a mãe com tiro na cabeça e avisa que irmã vai a seguir

Sandra Ferreira Hoje às 10:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Ex-emigrante conhecido por "Mata Galinhas" vivia com os pais há dois anos. Na vizinhança ninguém ouviu discussão nenhuma.

Um homem, de 49 anos, matou a mãe, de 82, com um tiro na cabeça. O crime aconteceu no domingo à noite, numa casa da Rua do Aido, em Oliveira de Frades, onde o homicida morava com a vítima, Laura Jesus, e o pai, um idoso cego e surdo. Na vizinhança, ninguém deu uma explicação para o crime, que não terá sido antecedido de qualquer discussão. Quando detido pela GNR, o homicida terá dito aos militares que sofria de esquizofrenia.

Amélia Ferreira estava com o marido, a ver as notícias, quando lhe baterem-lhe à porta com força. Veio à janela, viu a filha dos vizinhos da casa contígua, que lhe gritou: "Chame a GNR, porque o meu irmão matou a minha mãe". Amélia ficou imóvel, antes de conseguir ligar para o posto local. A filha da idosa, funcionária da Câmara de Oliveira de Frades, contou depois que o irmão, José Pedro Ferreira, desempregado, com a alcunha de "Mata Galinhas", encostou a arma à cabeça da mãe, que viu cair. "A seguir contou-me que o irmão puxou-a pelo braço e lhe disse: "Agora, vais tu", recorda Amélia. Mas a filha da vítima conseguiu fugir.