Mata cão da namorada e deixa-o na Quinta do Conde em Sesimbra

Um homem de 29 anos matou o cão da namorada, em casa, onde os três residem, e deixou o cadáver num parque na Quinta do Conde, no concelho de Sesimbra.

Os militares da GNR encontraram o cadáver do animal na tarde de quinta-feira, às 16.40 horas, no Parque Ecológico da Quinta do Conde. Estava esventrado e dissimulado num arbusto.

A denúncia que levou à descoberta foi feita pela mãe do suspeito, a quem o homem de 29 anos enviou fotografias do crime ainda na quarta-feira, quando matou o animal. O suspeito, que não tem doença mental conhecida, terá ainda dito à própria mãe que estava farto de cuidar do animal, que pertencia à namorada.

Perante as imagens do crime, a mãe do suspeito deslocou-se ao posto da GNR da Quinta do Conde e mostrou-as aos militares, denunciando que o seu filho tinha morto o cão.

O suspeito foi identificado pela GNR pelo crime de maus-tratos a animais de companhia. Os militares realizaram um auto notícia e encaminharam o processo para o Ministério Público de Sesimbra.