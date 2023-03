Mata ex-companheira a tiro de caçadeira após um ano de separação

Alexandre Panda Hoje às 09:49 Facebook

José Artur nunca aceitou a separação com Conceição Ferreira e na noite de terça-feira matou-a com um tiro de caçadeira, antes de se suicidar com a mesma arma, em Pedrouços, Maia. Havia cerca de um ano que o homicida perseguia a ex-companheira e que ela evitava sair de casa para não se cruzar com ele.

"Eu disse-te que ia desgraçar a minha vida". Terão sido estas as últimas palavras do homem, de 65 anos, antes de premir o gatilho da espingarda caçadeira contra "Sãozinha" - como era carinhosamente apelidada a mulher de 60 anos - à porta de casa desta, na rua Pedro Ivo.

"Ouvi um tiro e vim à janela. A senhora já estava no chão e depois vi-o a dar um tiro nele próprio", explicou ao JN uma vizinha da vítima que ligou de imediato para a Polícia. A morte da vítima foi decretada no local por uma equipa do INEM, que encontrou o homicida em estado crítico e tentou reanimá-lo. José Artur acabou por morrer no hospital, pouco depois. A PSP isolou o local e identificou alguns vizinhos, enquanto inspetores da Polícia Judiciária do Porto recolhiam elementos de prova destinados a reconstituir o crime e a iniciar a investigação.

Sãozinha, que é proprietária de vários imóveis na zona, manteve uma relação com o homicida durante vários anos. Mas as constantes crises motivadas pelo excessivo consumo de álcool do companheiro levaram-na a por um término ao namoro.

"Ele bebia muito. E eles discutiam muito por causa disto. Depois de se terem separado, ela evitava sair de casa com medo de se cruzar com ele. Porque quando ele bebia tornava-se mau", confiou uma vizinha e amiga da vítima.

Sandra Teixeira, 42 anos, que era como uma afilhada para "Sãozinha", explicou ao JN que o homicida nunca aceitou o fim da relação. "Vinha aqui muitas vezes e ela não o queria ver porque dava sempre problemas. Ele era muito conflituoso e desgraçou duas vidas".

O corpo de "Sãozinha" foi levado para a morgue já no início da madrugada de quarta-feira para ser autopsiado.