Mata filho e mulher e suicida-se em falésia

Homem desempregado não aguentou fim de relação que durou dez anos. Quando "ex" voltou a casa para levar pertences, deu-se discussão fatal.

Não suportava o término de uma relação que durava há mais de dez anos. Tresloucado, aproveitou uma deslocação da mulher e do filho de dez anos ao apartamento, situado na Ajuda, no Funchal, que até há três semanas partilhavam, para assassina-los à facada. Depois, conduziu cerca de 30 quilómetros até as falésias do Caniçal, onde se terá suicidado ao atirar-se para as rochas.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, Gregório da Silva Moniz, de 48 anos, que estava atualmente desempregado, andava deprimido. Desde que a mulher tinha decidido separar-se e ido viver para a casa dos pais, levando consigo o filho de ambos, o homem apresentava, segundo vizinhos, sinais de enorme ansiedade.