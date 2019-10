Mata homem à pedrada na rua e pega fogo a prédio no Seixal

Rogério Matos Hoje às 16:06, atualizado às 16:08 Facebook

Um homem matou outro na via pública e pegou fogo à casa da vítima no Seixal, esta segunda-feira à tarde. Foi detido pela PSP no local.

Os bombeiros foram acionados esta tarde de segunda-feira para um incêndio no número 7 da Praceta Almeida Garret, em Corroios, e depararam-se com a vítima prostrada na via pública à entrada do prédio.

Os moradores do prédio foram retirados e 14 tiveram que receber assistência no Hospital Garcia de Orta.

O alerta foi dado às 13.40 horas e ao local acorreram 51 bombeiros e 17 veículos das corporações do Seixal e Amora.

O incêndio deflagrou no rés do chão do prédio e pelas 16 horas encontrava-se em fase de rescaldo.