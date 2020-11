Mata mãe à facada no Seixal

Rogério Matos Ontem às 22:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem matou esta segunda-feira a mãe à facada em Paio Pires, Seixal.

O alerta às autoridades foi dado pelo marido da vítima, perto das 20 horas, quando chegou a casa e viu a mulher prostrada no chão, com golpes no pescoço. A GNR identificou o próprio filho como principal suspeito.

O homem colocou-se em fuga, sendo que, até às 22 horas, o seu paradeiro desconhecido.

O suspeito, com cerca de 30 anos, vivia com os pais, com cerca de 60 anos. Tido como introvertido, não possui vida social nem lhe é conhecida ocupação profissional, apurou o JN.

Na origem do homicídio estará uma desavença entre a mãe e o filho. A mulher não gostava que o filho passasse os dias em casa, sem ocupação, e após uma discussão, foi esfaqueada até à morte.