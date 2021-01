Mata ex-namorada à facada na Maia

AP Hoje às 21:36 Facebook

Um indivíduo matou a ex-namorada, de 50 anos, à facada, no final de tarde desta segunda-feira, na sua casa em Moreira da Maia.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, o homicídio aconteceu cerca das 19.30 horas, na rua Pátio de Almorode, em Moreira da Maia. Os envolvidos viveram juntos durante dois anos e separam-se na altura do Natal. O homicida, de 48 anos, pediu à vítima para conversarem na casa dele e foi então que se deu a discussão e a agressão.

Dois filhos do homicida estavam dentro da habitação, de 19 e 13 anos, que ligaram para as autoridades depois da agressão, mas quando estas chegaram a vítima já estava sem vida. O homem permaneceu dentro do apartamento a aguardar as autoridades e as equipas de socorro.

Foi acionada a PSP e a Polícia Judiciária do Porto, que já está a investigar o homicídio.