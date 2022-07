Mata mulher e atira-se do sétimo andar

TRA Hoje às 15:34 Facebook

Uma mulher com cerca de 30 anos foi morta pelo companheiro, da mesma idade, que se suicidou de seguida, em Rio de Mouro, Sintra. O filho do casal, com menos de dois anos de idade, estava no interior do apartamento onde ocorreu o crime.

Os Bombeiros de Agualva-Cacém foram acionados pelas 20.27 horas de sexta-feira para uma queda de um sétimo andar na Avenida de Fitares, Rio de Moura, Sintra. Um homem, de 40 anos, ter-se-ia atirado do prédio para a zona das garagens.

Segundo o comandante interino da corporação, Miguel Pereira, dez minutos mais tarde foram informados de que uma mulher, já cadáver, tinha sido encontrada no meio de uma poça de sangue no "hall" da habitação de onde o homem se tinha atirado.

Tanto a mulher como o homem apresentavam ferimentos de arma branca e ambos já estavam sem sinais de vida no momento da chegada dos bombeiros.

Criança ficou à guarda do tio

Uma criança com menos de dois anos encontrava-se no interior do apartamento, mas não terá assistido às agressões. A menina foi entregue à PSP para ser à guarda de um familiar, seu tio.

Os primeiros indícios apontam para um caso de homicídio, em contexto de violência doméstica, seguido de suicídio.

Estiveram no local os Bombeiros de Agualva Cacém, duas VMER do Hospital de São Francisco e do Hospital Fernando Fonseca, a PSP e a Polícia Judiciária. Uma equipa do Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise (CAPIC) do INEM esteve também presente para prestar apoio psicológico.