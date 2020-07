Mata namorada à facada por ciúmes e leva corpo numa mala pela rua

Alexandre Panda Hoje às 09:18 Facebook

Casal de primos brasileiros tinha chegado a Portugal havia um mês, com dinheiro emprestado por agiotas. Pega da mala que homem comprou em loja chinesa depois do crime partiu e ele abandonou corpo na rua.

Robson andou um mês furioso com ciúmes e não aceitou que a sua prima, Camila, com quem tinha iniciado uma relação amorosa pouco antes de imigrar para Portugal com dinheiro emprestado por agiotas, quisesse acabar o namoro, por ser vítima de violência, perseguições e maus-tratos. Em outubro do ano passado, matou-a com uma faca de cozinha e foi a uma loja chinesa comprar uma mala onde meteu o cadáver. Mas a pega partiu-se quando seguia numa rua, em Arruda dos Vinhos, e Robson entrou em pânico, abandonou a mala e o corpo e fugiu. Foi detido no mesmo dia pela Polícia Judiciária e agora acusado pelo Ministério Público (MP) de Vila Franca de Xira de homicídio, profanação de cadáver e violência doméstica.

De acordo com a acusação do MP, Robson Vieira, de 39 anos, e Camila Mendes, de 30, ambos naturais de Minais Gerais, no Brasil, tinham chegado a Portugal em meados de agosto. Foram viver para Santa Iria de Azoia, num apartamento de amigos, enquanto tentavam encontrar casa.