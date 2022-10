Mata três pessoas em acidente e não se lembra: "Eu não sou aquilo"

Jovem começou a ser julgado por despiste na A42, em Paços de Ferreira, em 2019. Responde por três crimes de homicídio por negligência.

Sandro Ferreira viu ontem no Tribunal de Penafiel - onde começou a ser julgado por três crimes de homicídio por negligência grosseira - o vídeo do trágico acidente de viação, que ocorreu no dia 17 de novembro de 2019, na A42, em Paços de Ferreira, e do qual resultaram três mortos, entre os quais um militar da GNR. Visivelmente abalado, o jovem carpinteiro, de 23 anos, garantiu ao Tribunal não se lembrar do que aconteceu naquela fatídica tarde de domingo. "Não sei se me atrapalhei com o carro da frente, mas eu não sou aquilo", comentou, depois de visualizar a gravação.