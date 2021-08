Mataram para roubar dinheiro e herdar casa da vítima

Luís Moreira Hoje às 09:40 Facebook

Casal de Braga vai ser julgado por homicídio, profanação de cadáver e burla informática. A vítima foi morta depois de ter ameaçado rasgar testamento.

O Tribunal de Braga vai julgar em setembro um casal, Júlio Pereira de Araújo e Maria Helena Gomes, que, em novembro de 2020, asfixiou uma mulher de 69 anos, Maria da Graça Ferreira, quando esta dormia. A vítima foi convencida a tomar um comprimido para dormir, num apartamento do bairro do Fujacal, pondo-se um dos suspeitos em cima dela, com uma toalha embebida em lixívia a tapar-lhe a boca e o nariz, para a impedir de respirar.

Uma sobrinha da vítima, que pede 115 mil euros de indemnização, diz, no processo, que, na noite de 2 de novembro, o ato de "esganamento" durou dez minutos, período em que a vítima se debateu, esperneando e lutando, para tentar evitar a morte.