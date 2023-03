Mataram prestamista de 83 anos para roubar dinheiro e ouro

T.R.A. Hoje às 17:07 Facebook

Invadiram a casa de um idoso prestamista no Bairro Pinheiro Torres, no Porto, para o assaltar. José, 83 anos, foi agredido, amordaçado e fechado na casa de banho. Acabou por morrer. Quatro arguidos foram acusados pelo Ministério Público (MP) do Porto de roubo agravado e dois de homicídio qualificado.

Um dos arguidos sabia que José, 83 anos, tinha sido emigrante em França. Enriquecera e emprestava dinheiro com frequência, pelo que detinha avultadas quantias de dinheiro na casa onde residia com a mulher Alice, de 92 anos e acamada, no Bairro de Pinheiro Torres. Na tarde de 19 de novembro de 2021 os quatro arguidos foram até à sua residência.

Dois deles ficaram no carro a vigiar e a assegurar uma fuga rápida. Os outros dois, um deles conhecido da vítima, foram até à porta da casa. Disseram que eram técnicos da EDP e o idoso abriu a porta. Entraram e, de imediato, agrediram-no a murro. Segundo a acusação, temendo que os denunciasse, amordaçaram-no, amarram-no com toalhas e fecharam-no na casa de banho. Ficou completamente imobilizado e com dificuldades em respirar.

Os assaltantes vasculharam e remexeram a casa, tendo levado 15 mil euros em dinheiro, ouro e outros bens valiosos. "Na posse dos bens e conscientes que a vítima iria falecer, os arguidos abandonaram a residência, vindo a repartir os artigos furtados com os demais arguidos", sustenta a acusação, divulgada esta tarde pela Procuradoria-Geral Distrital do Porto.

O corpo de José seria encontrado por assistentes sociais que prestavam apoio domiciliário ao casal. "A morte da vítima foi provocada pela atuação dos arguidos e deveu-se a asfixia mecânica por obstrução da via aérea com oclusão glótica por prótese dentária", defende o MP.

Após investigação, os quatro arguidos foram detidos pela Polícia Judiciária em agosto do ano passado. Dois deles, os suspeitos da coautoria do homicídio, ficaram em prisão preventiva. A 20 de dezembro de 2022, o MP deduziu acusação contra os quatro. Os autos foram remetidos a julgamento.