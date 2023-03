Matemático argelino lava dez milhões do crime em Portugal

Alexandre Panda Hoje às 10:20 Facebook

PJ do Porto desmantela esquema de branqueamento. Trinta empresas usadas para pôr a circular dinheiro de burlas.

Um cidadão argelino, formado em matemática aplicada, suspeito de estar no centro de uma operação de branqueamento de capitais provenientes de fraudes milionárias a multinacionais húngaras, alemãs e francesas, foi detido pela Polícia Judiciária do Porto, com sete cúmplices, todos de nacionalidade portuguesa. Só em território nacional terão movimentado pelo menos dez milhões de euros, usando 30 empresas.

As burlas vitimaram as empresas estrangeiras, através do "Business Email Compromise", esquema em que os suspeitos obtêm dados de fornecedores, para depois se fazerem passar por um deles e reclamarem o pagamento de faturas. O JN apurou que, só na Hungria, os burlões embolsaram 25 milhões de euros.