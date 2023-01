Material de guerra encontrado após queda de muro em Resende

Duas munições de guerra foram encontradas, segunda-feira, num muro que tinha caído, no dia anterior, devido ao temporal, em Lagares, freguesia de São Cipriano, no concelho de Resende.

O material foi encontrado por trabalhadores da Junta de Freguesia local quando realizavam obras de reparação da estrutura.

"Foram os funcionários da Junta, que estavam a retirar as pedras para reconstruir o muro que encontraram as balas. Estavam atrás do muro", adiantou ao JN o presidente da Junta de Freguesia de São Cipriano, Aires Ferreira.

Segundo o autarca, as munições têm cerca de 30 centímetros de comprimento e dez de diâmetro.

"Aquilo já é muito antigo, estava muito enferrujado e como estávamos com um certo receio, comuniquei à GNR, que veio logo", disse, salientando que a brigada de minas e armadilhas de Viseu levantou o material de guerra, sem que tivesse ocorrido qualquer incidente.

Aires Ferreira não sabe precisar quantos anos terão as munições, nem quem as terá colocado junto ao muro. "Foi alguém que as escondeu ou deixou lá", afirmou.

A GNR de Viseu confirmou ao JN a ocorrência, explicando que a equipa de engenhos explosivos foi acionada para o local. Os militares recolheram as munições, que serão agora analisadas para "se perceber qual a sua origem e de que tipo de material se trata".