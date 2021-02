Material roubado recuperado em residência de Santo Tirso

Hoje às 14:40 Facebook

O Comando Metropolitano da GNR do Porto recuperou material furtado numa residência na localidade de Vila das Aves, no concelho de Santo Tirso, no âmbito de um processo de violência doméstica.

Em comunicado, a GNR explica que os militares se depararam com "diverso material que havia sido furtado", na quarta-feira, nomeadamente um frigorífico e uma máquina de lavar roupa.

A lista de material apreendido fica completa com 17 panelas, três frigideiras, uma cafeteira, uma chaleira, um tabuleiro e dez tampos de panelas, tendo o material apreendido sido entregue à legítima proprietária.

A suspeita foi constituída arguida pelo crime de recetação de material, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Santo Tirso.