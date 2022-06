Matilde difamou Moreira? "Quem não aguenta o calor, não deve estar na cozinha"

T.R.A. Hoje às 19:47 Facebook

Matilde Alves foi acusada de difamação agravada por publicações que visaram Rui Moreira, ao longo de 2019. O Tribunal de Instrução Criminal (TIC) anuncia no dia 27 se ex-vereadora de Rui Rio vai ou não a julgamento.

Em causa está um eventual crime de difamação agravada. O autarca portuense e também o Ministério Público consideram que a ex-vereadora do PSD se excedeu no Facebook e atingiu Rui Moreira na sua honra e dignidade. Já a defesa, que pediu a abertura de instrução do processo, considera que a arguida apenas exprimiu factos e fez ataques políticos que nunca deveriam ser avaliados à luz do direito penal.

"Quem não aguenta o calor, não deve estar na cozinha": a famosa frase de Harry Truman, antigo presidente dos Estados Unidos da América, foi citada pelos dois advogados da contenda, no debate instrutório que se realizou, esta quarta-feira à tarde, no TIC do Porto.