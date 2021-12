Matou a avó à facada em Mafra e foi detido em Lisboa

R.P. Hoje às 16:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma idosa, de 82 anos, foi morta à facada por um neto, na quarta-feira à tarde, em Mafra. O alegado homicida fugiu e veio a ser detido em Lisboa.

O crime ocorreu na casa da vítima, em Gonçalvinhos, e desconhecem-se, ainda, os contornos ou as motivações do crime, sabendo-se que a idosa foi assassinada com uma faca.

Após o crime, o homicida fugiu para Lisboa, a cerca de 40 quilómetros, e foi detido ao final da tarde no Hospital de Santa Maria, onde se dirigiu para receber tratamento.

O indivíduo foi entregue à Polícia Judiciária e está a ser ouvido, esta quinta-feira, em primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Mafra para aplicação das medidas de coação.