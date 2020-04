Matou a mãe à martelada por não lhe dar a chave de casa

Sandra Ferreira Hoje às 08:05 Facebook

Condenado a 21 anos de cadeia por crime de "incomensurável crueldade", em Viseu. Mãe não o deixava sair para comprar drogas.

Para o afastar das drogas, a mãe, desesperada, chegou ao ponto de lhe tirar as chaves de casa e fechar a porta. Mas a única coisa que conseguiu foi enfurecer o filho, Nuno Sousa, de 39 anos, consumidor de haxixe, heroína e cocaína desde os 22. Numa noite de outubro de 2018, esperou que Maria Alice, de 74 anos, adormecesse, na casa onde ambos moravam, em Santarinho, Viseu, e matou-a a golpes de martelo. Foi agora condenado no tribunal de Viseu a 21 anos de cadeia.

"O arguido revelou uma total e absoluta indiferença relativamente ao valor da vida humana", escreveram os juízes no acórdão, classificando o comportamento de Nuno Sousa para com a mãe como uma "incomensurável crueldade". E sem que o arguido tenha demonstrado, ao longo do processo e do julgamento, quaisquer sinais de arrependimento. A condenação englobou mais dois crimes de roubo, relativos a dois assaltos por esticão cometidos já após ter assassinado a mãe.