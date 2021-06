Matou companheira a tiro e pôs-se em fuga em Castanheira de Pera

Alexandre Panda Hoje às 13:51 Facebook

Uma mulher, de 55 anos, foi morta a tiro pelo companheiro, na madrugada desta sexta-feira, na localidade da Moita, em Castanheira de Pera. O homicida está em fuga.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, tudo indica que a morte aconteceu em contexto de violência doméstica, na residência em que o casal vivia. Teresa Paula Tomás de Oliveira, viúva e com três filhos, passou a viver com o homicida há poucos meses.

Uma filha da vítima, ainda menor, que vive em Figueiró dos Vinhos, tentou, na manhã desta sexta-feira, ligar para a mãe. Mas esta não atendia. A menor avisou um irmão, que reside em Castanheira de Pera, para deslocar-se a aldeia da Moita, para ver se a mãe estava bem.

O homem encontrou a residência vandalizada e decidiu chamar a GNR, antes de entrar na casa. Quando os guardas chegaram, entraram na habitação e descobriram o cadáver da vítima, com pelo menos um tiro. Foi então chamada a Polícia Judiciária de Coimbra.

O suspeito, que será natural da zona do Porto e não era conhecido na zona de Castanheira de Pera, terá deixado uma carta na residência, a explicar os motivos do homicídio.

Depois de a GNR ter sido alertada, foi montada uma operação na tentativa de localizar o suspeito, que poderá estar armado.

A Polícia Judiciária de Coimbra, que foi ao local para recolher eventuais vestígios, está a investigar.