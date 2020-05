Matou comparsa durante assalto para comprar droga

Roberto Bessa Moreira Hoje às 09:57 Facebook

Toxicodependente deixou jovem padeiro desfigurado. O crime foi cometido quando agressor e vítima estavam a roubar combustível num estaleiro de obra.

João Pedro Gomes, um desempregado de 23 anos, decidiu roubar o seu companheiro de crime e, durante um assalto a um estaleiro em Vale de Cambra, matou-o à pancada para fugir com 275 euros, um relógio avaliado em 300 euros e um velho carro que não valia mais de 400 euros. O assassinato ocorreu na madrugada de 17 de setembro do ano passado, João Pedro Gomes foi detido dois dias depois e, no próximo mês, será julgado pelos crimes de homicídio e roubo.

Como o JN noticiou na altura, João Pedro Gomes e Vítor Almeida, um padeiro de 24 anos, eram parceiros em pequenos assaltos cometidos, quase sempre, em Vale de Cambra e concelhos limítrofes. Vítor planeava e escolhia os locais a furtar e João Pedro auxiliava-o a cometer os crimes. Esta parceria manteve-se até meio de setembro último, quando ambos decidiram invadir um estaleiro pertencente à empresa Restradas para furtar combustível. Aquando do planeamento do assalto, João Pedro já sabia que o comparsa tinha vendido, nesse mesmo dia, um carro por 275 euros e programou apropriar-se dessa quantia.