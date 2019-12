Matou ex-mulher com duas facadas em Cascais e fugiu

Sandra Alves Hoje às 01:00 Facebook

Uma mulher de 38 anos foi morta com duas facadas, em Alcabideche, no concelho de Cascais, pelo ex-companheiro, que está em fuga e a ser procurado pelas autoridades.

O alerta foi dado pelos vizinhos às 22.45 horas de sábado.

Uma mulher, de 38 anos, foi morta com duas facadas no tórax, numa habitação na Praceta de Moçambique, em Alcabideche, no concelho de Cascais, confirmou ao JN fonte do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP.

O suspeito do homicídio, com cerca de 40 anos, fugiu do local e está a ser procurado por elementos da Divisão de Cascais da PSP, acrescentou a mesma fonte.

"O ex-casal, de nacionalidade moldava, já tinha vivido junto na habitação onde ocorreu o crime, que terá ocorrido em situação de violência doméstica", explicou a fonte da PSP.

Quando as autoridades chegaram ao local a mulher ainda estava viva e foi assistida pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), mas não resistiu aos graves ferimentos e acabou por morrer.

A PJ foi chamada para investigar o caso.