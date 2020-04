Matou holandesa e incendiou casebre para esconder corpo

TRA Hoje às 15:03 Facebook

Polícia Judiciária deteve homem de 33 anos suspeito de assassinar holandesa de 62 anos. Crime ocorreu em casebre onde vítima pernoitava esporadicamente.

O aviso veio do estrangeiro por familiares que estranharam a ausência de notícias da holandesa de 62 anos e pediram ajuda. O alerta chegou ontem, segunda-feira, à Polícia Judiciária que viria a descobrir o cadáver da mulher num casebre onde por vezes pernoitava, em Idanha-a-Nova.

Após diligências, os inspetores verificaram que a mulher tinha sido assassinada no último fim de semana. Ao que tudo indica, um homem de 33 anos, também estrangeiro, terá agredido mortalmente a vítima com uma arma branca. Depois, incendiou o casebre para esconder o cadáver e destruir as provas.

O homem viria a ser identificado e detido pela PJ por suspeita de um crime de homicídio qualificado e um crime de incêndio.

Segundo um comunicado da PJ, o detido, "residente em Portugal há aproximadamente seis anos, sem qualquer ocupação profissional conhecida, vai agora ser presente às competentes autoridades judiciárias, para efeitos de primeiro interrogatório judicial e submissão a adequadas medidas de coação".