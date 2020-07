Matou líder de gangue e cúmplice que o encobriu

Alexandre Panda Hoje às 14:07 Facebook

O mistério em torno do desaparecimento de "Trico", líder do Gangue de Valbom - responsável por dezenas de assaltos violentos na Zona Norte, em 2006 - foi agora resolvido pela Polícia Judiciária do Porto.

Fernando Borges, 38 anos, foi assassinado em julho de 2008 por Rui Amorim, triplo homicida recentemente condenado a 11 anos por tráfico de droga. Aproveitou uma saída precária de cinco dias, em 2018, para matar "Trico" e eliminar Eduardo Costa.

Eduardo era um cadastrado por homicídio que ajudou Amorim na tentativa de ocultar o assassinato de "Trico". Foi morto por ser a única testemunha que podia ligá-lo ao crime. Acertos de contas relativos ao tráfico de droga estarão na origem dos homicídios.