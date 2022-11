Matou mulher que drogava e sequestrava após sexo

Daniel Prieto Ferre, o cidadão espanhol que, em fevereiro, matou a mulher e abandonou o corpo do meio do mato em Rio de Moinhos, Penafiel, começa a ser julgado no início do próximo mês. É acusado de violentar, drogar e sequestrar a Sandra Rocha durante mais de um ano. No dia do homicídio, aproveitou o estado de embriaguez da vítima para manter relações sexuais e matá-la a seguir por asfixia.

De acordo com a acusação, Daniel Prieto Serre, 40 anos, e Sandra Rocha, 30, viviam juntos desde o ano 2020. Primeiro estabeleceram residência em Espanha e, a partir de fevereiro do ano seguinte, em Penafiel. A relação sempre foi marcada por episódios de violência doméstica. Uma das agressões, obrigou a vítima que estava grávida a abortar. Também havia violência verbal e ameaças de morte proferidas pelo arguido à vítima, "com frequentes ruturas e reconciliações do casal", explica o Ministério Público.