Mecânico que abusou das filhas nas férias proibido de voltar para o Brasil

O mecânico, de 32 anos, que foi detido por suspeitas de ter abusado das filhas durante as férias do último verão, em Leiria, vai aguardar julgamento em liberdade, mas não pode contactar as vítimas, nem pode regressar ao Brasil, país de onde é natural. Teve de entregar o passaporte.

Além da proibição de se ausentar do território português, o progenitor também não pode se ausentar do concelho de Leiria, nem contactar as filhas. Também terá de se apresentar todas as semanas na esquadra da PSP da sua área de residência.

As duas menores, de 11 e 13 anos, terão sido abusadas durante o verão do ano passado, quando passavam férias com o pai que está separado da mãe, há vários anos. Habitualmente, as menores residem com a mãe, na Grande Lisboa.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, o homem, de nacionalidade brasileira, vive desde 2019 em Portugal. Saiu do país de origem porque a ex-mulher e as filhas estavam já a residir em Lisboa e o homem quereria estar mais próximo da família.

Este verão, as duas menores terão sido sujeitas a práticas sexuais que o agressor cometeu, aproveitando o facto de estar sozinho com as filhas. Uma delas quebrou o silêncio com uma amiga, confidenciando-lhe os atos sexuais.

"A denúncia partiu da progenitora, informada do ocorrido por uma amiga de uma das menores, com quem aquela partilhou os acontecimentos", explica a PJ. A mãe alertou de imediato as autoridades e foi buscar as filhas a Leiria.

Desde então, a PJ de Leiria reuniu prova suficiente para imputar os crimes ao suspeito e detê-lo com mandados fora de flagrante delito.