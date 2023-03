Médico atropelado fica sem indemnização por estar alcoolizado

O Tribunal da Relação de Évora absolveu uma seguradora que tinha sido condenada a pagar uma indemnização de cerca de cem mil euros a um médico que foi atropelado em Portimão, em 2017. A vítima acusou uma taxa de alcoolemia de 2,20 e foi considerada culpada pelo atropelamento.

O acidente aconteceu a 8 de abril, pelas 22.13 horas. Nessa altura, o clínico, de 29 anos, seguia numa faixa de rodagem, fora do passeio, quando foi atingido com violência por um Mercedes que seguia da Praia da Rocha para Portimão. Quando se apercebeu do peão na via, o condutor tentou desviar-se, mas, "quando ia a passar pelo mesmo, este virou-se para a frente repentinamente, desequilibrou-se para o seu lado direito e invadiu ainda mais a faixa de rodagem", refere o acórdão.

Dada a imprevisibilidade do comportamento, o condutor não conseguiu evitar o embate e o médico foi projetado para o chão. Transportado para o Centro Hospitalar da Universidade do Algarve, em Portimão, foi depois transferido para outra unidade, onde esteve internado durante 64 dias.